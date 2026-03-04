2月28日（日本時間3月1日）のウォリアーズ戦で、レイカーズのJ.J.レディックHCとルカ・ドンチッチが試合中に激論。一触即発の状態となり、大きな注目を集める事態となった。3日（同4日）に行われたペリカンズとの試合前会見で、同HCは「普通のやり取りだった」と話し、確執を否定した。 ■同僚がエスカレーションを阻止 2人が衝突したシーンは、交代を告げられたドンチッチがコートを去るところか