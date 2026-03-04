「あげ太くん」の公式グッズが４日から東京でも発売され、早くも人気を集めています。アンテナショップの「ＴＡＵ」には特設コーナーが設けられ、缶バッジやキーホルダーなど１０種類のグッズが並びました。廿日市市出身のお客さんは…■お客さん「千葉の職場の人とかに広島をもっと知ってほしいと思って買いたいなと思いました」（２０２６年３月４日放送）