ドトールコーヒーは、あす5日より『期間限定ミラノサンド てりやきチキン 〜瀬戸内レモンタルタル〜』を発売する。【写真】ドトールに登場…『期間限定ミラノサンド てりやきチキン 〜瀬戸内レモンタルタル〜』今回の期間限定ミラノサンドは、コクのあるてりやきチキンに、レモンの爽やかな風味を合わせて後味はさっぱりと仕上げた。「少しずつ春を感じるこの季節にぴったりの、期間限定ミラノサンドをお楽しみください」と呼