３月４日、午前１１時の打ち上げを前に発射台に準備された、民間企業・スペースワン開発のロケット「カイロス」３号機。午前１０時過ぎ、発射場近くの有料見学場には、平日にもかかわらず３００人近くが集まっていました。「飛んでくれると信じています」「きょうこそは（飛ぶ姿を）見られたらいいかな」「カイロスがんばれ〜！」成功への期待が高まる中、発射までのカウントダウンを迎えますが…打ち上げは中止に。