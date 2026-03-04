中国メディアの快科技によると、イスラエルのエルサレムでこのほど、中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）の電動スポーツ用多目的車（SUV）「ATTO 3」が走行中にミサイルの爆発に見舞われた。ボディがへこみ、窓ガラスが割れるなどし、衝撃でエアバッグが全て展開した。しかしAピラー、Bピラー、Cピラーはいずれも変形せず、ドアも正常に開けることができ、ブレードバッテリーも「無事」だった。乗っていた3人のうち1人は中