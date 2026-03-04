この記事をまとめると ■フェラーリの子会社化したマセラティが21世紀に発表したのがクーペとスパイダーだった ■クーペとスパイダーによってマセラティは11年ぶりにアメリカ市場に復帰を果たした ■マセラティ・クーペ＆スパイダーはフェラーリと共同開発の390馬力V8を搭載した フェラリーの子会社となって再出発をしたマセラティ マセラティにとって1990年代は、まさに激動の時代だったといえるのかもしれない。1990年代が始ま