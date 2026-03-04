４日、東京高裁が旧統一教会に解散命令を出しました。（旧統一教会福本修也顧問弁護士）「結論は『抗告棄却』です。もう信じられないですね。こんなことがあっていいのかなと」東京高裁が命じた「解散」に、教団の顧問弁護士は険しい表情でこう話しました。旧統一教会をめぐっては、２０２２年の安倍元総理銃撃事件をきっかけに、信者らによる高額献金などが大きな社会問題に。国が教団に対する解散命令請求に踏み切り