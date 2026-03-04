各種オーディオ製品を扱うハーマンインターナショナル（東京都千代田区）は、「JBL」ブランドから、ワイヤレスヘッドホン「JBL Tune 530BT（チューン530ビーティ）」を2026年3月5日に発売。LC3コーデック採用、最大76時間の連続再生が可能手軽さと使いやすさ、高音質で人気だったという前モデル「JBL Tune 520BT」をベースに、バッテリー性能を強化したほか、マルチポイント接続への対応を行った。前モデルのシンプルでアイコニッ