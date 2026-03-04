6人組グループ・SixTONESの京本大我が、6月8日（※日本時間）にアメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで開催される『第79回トニー賞授賞式』のWOWOW生中継・ライブ配信番組にスペシャル・サポーターとして出演することが決定した。番組ナビゲーターには井上芳雄と宮澤エマが起用された。【写真】綺麗めジャケットスタイルの桜田ひより「トニー賞」は、該当期間中（通常は前年4月末から1年間）にニューヨー