シンガー・ソングライターの竹原ピストルが、5月27日に8枚目のオリジナルアルバム『FIRST CRY!!』をリリースすることを発表した。さらに、アルバムリリースを受けてツアー『全国ツアー2026 "FIRST CRY!!"バンド編&弾き語り編』の開催も発表された。【動画】竹原ピストルの歌声が寄り添う 映画『港のひかり』インスパイアソング映像きょう4日、プロ野球の独立リーグ『ルートインBCリーグ』の20周年イメージソング「ばっちこ