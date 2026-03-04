テレビアニメ『令和のダラさん』が7月に放送されることが発表された。あわせて、本予告動画第1弾が公開され、キービジュアルとあわせて、メインキャラクターと、田村睦心らキャスト陣が解禁された。【動画】メインキャラによる主題歌も！『令和のダラさん』本予告第1弾主人公・ダラさん役を田村、三十木谷日向役を津田美波、三十木谷薫役を寺澤百花が演じ、ナレーションをてらそままさきが担当する。予告動画第1弾では、メイ