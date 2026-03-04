B'zが、昨年11月にリリースした最新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源を追加した「FYOP＋盤」を4月8日にリリースすることが決定した。【画像】燃える巨大なラジカセ…注目のB'zニューアルバム『FYOP』ジャケット通算23作目のアルバムとなった『FYOP』を携え開催された約7年ぶりのドームツアー『B'z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』に続き、4月から全国アリーナツアー『B'z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』をスタートさせるB'z。この全国