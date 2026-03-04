櫻坂46が11日に発売する14thシングル「The growing up train」に収録されるBACKSメンバーによる新曲「ドライフルーツ」のMV（ミュージックビデオ）の公開と、ストリーミング＆ダウンロード先行配信が7日0時に同時に行われることが決定した。村山美羽センター！「ドライフルーツ」告知画像同楽曲のセンターは、三期生の村山美羽が務めることが明らかになっている。櫻坂46は同シングルの発売を来週に控え、さらに翌月4月8日には