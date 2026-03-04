プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が4日、都内で行われた自身プロデュースのコスメブランド「Luarine（ルアリン）」発表会に出席した。氷上でも日常でも大切にしてきた透明感にフォーカスし、第1弾アイテムとして美容液UV下地と新感覚ハイライターを発表。東京・日本橋の期間限定ポップアップストアで5日から先行販売し、18日から全国販売となる。「昔から夢だった」と言い「完成品を手にしたときは、本当に手が震