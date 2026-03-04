ミュージシャンの相川七瀬さんが自身のインスタグラムを更新。大学院の修士試験に合格したことを報告しました。【写真を見る】【相川七瀬】國學院大學大学院の修士試験合格を報告「良くこの2年圧倒されながらも逃げ出さずに耐えたなと我ながらに思います」相川さんは、通っていた國學院大學大学院 文学研究科の判定結果通知書の画像を添えて、「大学院の修士最終試験の合否が届き無事に卒業出来そうです」と綴りました。相川