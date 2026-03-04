テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第9話（通算56話）「東京第1結界（3）」が、5日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】不気味すぎる…閲覧注意の「死滅回游 前編」第9話場面カット第9話は、日車に出会った虎杖は、死滅回游を終わらせるために協力するよう交渉を持ちかける。しかし、死滅回游に可能性を感じている日車はそれを拒否し、領