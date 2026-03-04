小型ロケット「カイロス」3号機の打ち上げ中止について説明するスペースワンの関野展弘副社長＝4日午後、和歌山県串本町宇宙事業会社スペースワン（東京）は4日、和歌山県串本町の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」で同日午前に予定していた小型ロケット「カイロス」3号機の打ち上げを中止したと発表した。発射直前に安全システムが作動し、緊急停止した。新しい打ち上げは5日午前11時10分。3号機の発射延期はこれで3度