宮崎県警日向署の男性署員＝当時（31）＝が2019年、上司のパワハラや長時間労働によるうつ病を発症し自殺したことについて、県警の奈良文代警務部長が4日、遺族に直接謝罪した。署員の両親は「いくら謝罪を受けても息子は帰ってこない。二度と息子のような犠牲を生み出さないように、県警が真摯に職場環境の改善に努めることを願う」とのコメントを出した。宮崎地裁は今年1月、上司のパワハラを認め、安全配慮義務に違反した