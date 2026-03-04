9年前、栃木県那須町で高校生ら8人が雪崩に巻き込まれ死亡した事故で、東京高裁は教師3人のうち2人に執行猶予付きの判決を言い渡しました。2017年、栃木県那須町で県立大田原高校の生徒7人と教師1人が登山の講習中に雪崩に巻き込まれ死亡した事故では、講習会の責任者だった教師3人が、雪崩が発生する危険性を予見できたのに訓練を行ったとして業務上過失致死傷の罪に問われています。宇都宮地裁は2024年、3人に禁錮2年の実刑判決