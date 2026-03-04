ワールド・ベースボール・クラシックが明日開幕、日本は6日初戦野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。前日の4日、東京ドームでプールC各国の公式練習が行われた。2連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が会見に登場した。日本メディアのみならず、米国、韓国、台湾の4か国のメディアから質問が飛んだ。日本は6日の台湾戦が初戦となる。2023年の前回大会でMVPに輝き、日本