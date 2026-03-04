●『キンパとおにぎり』で描かれる“愛”と“才能”…片岡凜が語る向き合い方 他人と比べ始めたとき、仕事は途端に難しくなる。「才能」という言葉は、その引き金になりやすい。その言葉に振り回されず、自分がやりたいと思うことと向き合えれば、片岡凜のように純度の高い仕事ができるのかもしれない。片岡凜撮影:佐藤容平○染島乃愛はどんなキャラクター?ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』(テレ東系