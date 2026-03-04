日本テレビは4日、東京・汐留の同局で、4月改編説明会を開催。土曜昼帯で放送している『キントレ』(毎週土曜13:30〜)を終了させることを発表した。日本テレビ本社＝東京・汐留『キントレ』は、22年1月スタートの前身番組『King ＆ Princeる。』から続いてきた、King ＆ Princeの冠番組。メンバーが5人から2人になったタイミングで『キントレ』に改題し、この時間帯で放送してきた。番組終了について、宮崎慶洋プロデューサーは「こ