【リニューアルキャンペーン「NEW FRIENDS」】 今春より実施 池袋PARCOは、マーケットの変化に応じたビルフレーム改革を推進し、新たな仲間を迎えるリニューアルキャンペーン「NEW FRIENDS」を今春より実施する。 2025年度～2026年度にかけて約80区画2,600坪の大規模改装を進行している中、2026年春においては約40区画 1,500坪のリニューア