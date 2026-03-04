EcoFlow Technology Japanは3月3日、2,000Whクラスの軽量ポータブル電源「EcoFlow DELTA 3 2000 Air」を発売した。価格は134,700円。あわせて高効率TOPConセルを採用した「EcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネル」も同時発売し、ソーラーパネルの価格は82,500円。「EcoFlow DELTA 3 2000 Air」の活用例。災害時だけでなくキャンプで車中泊する際の電源としても使えるDELTA 3 2000 Airは、容量1,920Whを備えながら約17.5kgという可搬