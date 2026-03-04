B’z B’zが、新アルバム『FYOP』に新曲とライブ音源をプラスした『FYOP＋盤』を4月8日にリリースすることを発表した。昨年11月にリリースした通算23作目のアルバム「FYOP」。本作を携え開催された約7年ぶりのドームツアー「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-」に続き、4月から全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」がスタートするB’z。この全国アリーナツアーの開催に伴い、TV アニメ「名探偵コナン」オー