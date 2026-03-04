IS:SUE IS:SUEが先日、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。先日復帰を発表したRINを加えた４人で「Phase」「Super Luna」をパフォーマンスした。モデルとしては『SDGs推進 TGC しずおか 2026』で一足先にソロランウェイデビューを果たしたYUUKIに続き、NANOが登場。堂々としたウォーキングで魅了した。約１年３カ月ぶり