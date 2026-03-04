宝塚歌劇団宙組公演「愛するには短すぎる／VIVA! FESTA! 2026 in HAKATA」が4日、福岡・博多座で初日を迎えた。 【写真】桜木を中心に水美も加わりパワーアップした「VIVA! FESTA! 2026 in HAKATA」 「愛するには―」は2006年に湖月わたるを中心とした星組で初演後、度々再演を重ね、今回で5度目の上演。大西洋を横断しニューヨークへと向かう豪華客船を舞台にした物語。財閥の御曹司フレッドをトッ