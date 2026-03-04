政府が示した日銀審議委員人事を受け、市場では一時的に利上げ観測が後退した。新たに選出された浅田統一郎氏と佐藤綾野氏は、いずれもリフレ派として知られる。金融緩和を通じた景気下支えを重視する立場と受け止められている。【こちらも】ドーマー条件が問う、高市政権の積極財政と金利の関係高市首相はこれまで、需要創出を通じた成長重視の姿勢を明確にしており、財政出動を成長の呼び水とし、金融政策には景気を下支えす