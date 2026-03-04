歌舞伎俳優の片岡愛之助が４日、東京・新橋演舞場で「流白浪燦星碧翠の麗城（ルパン三世へきすいのれいじょう）」（５〜２７日）の公開舞台稽古に中村米吉、市川中車、市川笑也、市川笑三郎らと出席した。愛之助がルパン三世を演じるルパン歌舞伎の第２弾。米吉がヒロインの瀬織姫（せおりひめ）を演じ、ルパン一味が幻の古城に秘められた宝の行方を探る。ルパンと石川五ェ門の２役を早替わりで演じ、宙乗りにも挑戦する愛