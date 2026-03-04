◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）追い切り＝３月４日、栗東トレセン平凡な時計だからこそホッとした。アドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）の最終追い切りは栗東・坂路を単走で５５秒７―１３秒１。重くなった馬場にもバランスを崩すことなく、しっかりとした脚取りで駆け上がった。「前哨戦