東根市の国道48号で4日正午過ぎ、道路脇の電柱に軽乗用車が衝突し、運転していた男性が死亡しました。警察で病気の可能性を視野に調べています。4日午後0時15分ごろ、東根市猪野沢の国道48号で、宮城方面に向かっていた軽乗用車が道路脇の電柱に衝突しました。警察によりますと、この事故で、車を運転していた50代から60代とみられる男性が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。警察は病