長野市・古牧地区の水道管の工事現場で4日、作業中のミスにより配水管が破損しました。この影響で、周辺の地域では水道の水が茶色く濁り、市は給水車を出して対応にあたりました。住民 「濁ってる。濁ってる。ほら」「本当ですね」「今、洗面所で出したんだけど」午後3時前、長野市内の該当地区の住民が見せてくれたのは、薄く茶色に濁った水道水。住民「おかって（台所）で使うのは困るよ」原因となったのは、長野市東和田にある