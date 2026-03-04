西武は４日、オープン戦・日本ハム戦（エスコン）を戦う。昨オフ、ＦＡ権を行使して日本ハムから移籍した石井一成内野手（３１）が「２番・二塁」で先発出場。古巣本拠地に凱旋する。西武のスタメンは以下の通り。１（左）桑原２（二）石井３（中）西川４（三）渡部５（指）仲三６（右）カナリオ７（一）山村８（捕）古賀悠９（遊）滝沢先発＝渡辺