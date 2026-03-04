2週連続で全国最高値となっていた山形県内のガソリン価格は4日午後、最新の価格が公表され、レギュラー1リットル当たりの平均小売価格は前の週より値上がりしました。依然、全国的に高い水準が続いています。4日午後、資源エネルギー庁が発表した2日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル当たり167.4円で、前の週より1.3円値上がりしました。鹿児島の167.6円に次いで全国で2番目に高くなって