「オープン戦、日本ハム−西武」（４日、エスコンフィールド）日本ハムから西武にＦＡ移籍した石井一成内野手が、昨季までの本拠地で歓待を受けた。シートノックを終えて三塁側ベンチで待機中、場内のビジョンに大写しに。照れくさそうな笑顔を浮かべると、スタンドから温かい拍手が送られた。試合には「２番・二塁」で出場する。石井は２０１６年度ドラフト２位で日本ハムに入団。９年間所属し、昨季は１０８試合に出場し