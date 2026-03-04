野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平選手が４日、公式記者会見に臨み、北山投手が考案のお茶立てポーズについて言及した。前回大会ではヌートバー発案のペッパーミルパフォーマンスがナインの間で浸透し、チームの結束を高める役割を果たした。今回の新たなポースについて、「食事会場とかで話したりして、若い選手は上の選手に積極的に話せない雰囲気があったので、少しずつコミュニケーションとって、チームとして一つ何か