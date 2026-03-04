宮内庁は４日、秋篠宮ご夫妻が８月中旬から下旬に、約１週間の予定で南米パラグアイを訪問される方向で検討していると発表した。今年は同国に日本人が移住して９０周年の節目で、１月中旬に同国政府からご夫妻宛てに招待があった。滞在中は首都アスンシオンでサンティアゴ・ペニャ大統領への表敬訪問や記念式典への出席が調整されている。秋篠宮さまが同国を訪問されるのは２００６年１１月以来２０年ぶり。紀子さまは初めての