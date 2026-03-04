ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは4日、強化試合を行った大阪から1次ラウンドの舞台である東京に移動した。東京ドームでの練習前にはグランドで集合写真を撮影。大谷翔平らが笑顔で写真に収まった。大谷は練習後に会見に出席。自身が“無茶ぶり”して、得点に入った時の決めポーズを考えさせた北山亘基の人選理由を明かした。「特に理由はないんですけど。本当に真面目でおとなしくて。