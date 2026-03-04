桂玲子さん人気アニメ「サザエさん」のイクラちゃん役などを務めた声優の桂玲子（かつら・れいこ、本名金内玲子＝かねうち・れいこ）さんが2月22日午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため東京都の病院で死去した。89歳。福岡市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は長男金内吾郎（かねうち・ごろう）さん。1969年から放送が続くアニメ「サザエさん」で最初期からイクラちゃんの声を担当。サザエのいとこノリスケの