カナデビアの全固体電池スズキは4日、カナデビアの「全固体電池」事業を7月1日に買収すると発表した。全固体はリチウムイオン電池と比べ発火リスクが低く、電気自動車（EV）向けの次世代電池の本命とされる。電池メーカーや自動車大手の間で競争が激しくなっており、実用化に向け開発生産体制を整える。買収額は非公表。カナデビアは2006年から全固体電池の開発に取り組んでおり、半導体製造装置向けで受注実績がある。「量産