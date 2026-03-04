衆院予算委の省庁別審査で説明する赤沢経産相＝4日午後衆院予算委員会は4日、府省庁ごとに2026年度予算案を専門的に質疑する「省庁別審査」を開いた。赤沢亮正経済産業相は米、イスラエル両軍によるイラン攻撃を受け、エネルギーの安定供給体制に懸念を示した。原油の9割以上を中東から輸入している現状を踏まえ「中長期的には中東依存度を下げていく」と語った。省庁別審査は5、6両日も実施する。赤沢氏は、原油価格の動向や