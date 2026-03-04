2日、危険運転致死傷罪の処罰類型を現行の8から11に拡大する方向で調整が進んでいることが判明した。「ドリフト走行」を追加し、高速度については数値で線引きする新たな類型を設定する。 処罰類型の拡大は、政府関係者への取材で明らかになった。現行では「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」や「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生