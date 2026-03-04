ロックバンド・ヤバイＴシャツ屋さんのありぼぼが３日、日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」で、驚きのアレルギー体質であることを告白した。ありぼぼは、激しいかゆみに悩まされていたことから、食べ物や飲み物、金属や動物などが原因かと考え、検査を受けるも、どれもシロ。医師からは、ストレスの可能性もあると指摘されたが、はっきりとした原因はわからないまま。そんなある日、ヘアメークさんからある指摘をされた。