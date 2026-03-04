片岡愛之助（54）が4日、東京・新橋演舞場で、歌舞伎版「ルパン三世」第2弾「流白浪燦星碧翠（へきすい）の麗城」（5〜27日、同所）通し舞台稽古を行った。この日が誕生日の愛之助は「54歳になりました。54歳の第1歩として、ルパン三世、歩ませていただきます。私たちも楽しみながらつとめさせていただきます」と語った。サプライズで、54本のバラと特注ケーキで祝福された「今日、稽古頑張れそう」と大喜びだった。第1弾に続き