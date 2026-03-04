県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は157円40銭で、5週連続の値上がりとなりました。中東情勢の緊迫化で、原油価格は急騰していて、再来週には大幅な値上がりが予想されています。2日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットル157円40銭で、先週から40銭値上がりしました。値上がりは5週連続です。暫定税率の廃止で、ガソリン価格は1年前と比べ、1リットルあたり25円程度安くなっていまし