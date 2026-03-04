南魚沼警察署によりますと、窃盗（脱衣場ねらい）の疑いで、住居不定で無職の男（24）が4日、逮捕されました。調べによりますと、男は去年9月15日午後4時頃、湯沢町の公衆浴場脱衣場で現金約3万2000円などが入った財布を盗んだ疑いです。被害者からその日のうちに「財布を盗まれた」と届け出があり警察が捜査してきました。調べに対し男は「盗みました」と容疑を認めているということです。警察がくわしい状況や、ほかにも同じよう