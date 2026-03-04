東海漬物は3月から、「カクテキこくうま」 「キャベツ・大豆もやしのシャキッとこくうま」を順次リニューアル発売する。今回の刷新では、美味しさのさらなる向上とともに賞味期間も25日から30日へと延長。「カクテキこくうま」は、味の決め手となる「カキエキス」の使用量を増やし、 カクテキの濃厚感あるコクと旨みをアップ。「シャキッとこくうま」は、「ごま油」の使用量を増やし、コクと旨みを底上げし、 キャベツの美