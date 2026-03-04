JR男鹿駅の近くに、新たなホテルが誕生し、5日のオープンを前に、関係者などによるセレモニーが行われました。大浴場のほか、温度が異なる2種類のサウナが備えられていて、宿泊客以外も利用することができます。道の駅おがの裏手に5日にオープンするのは、ホテル木下秋田男鹿駅前です。木下グループ木下直哉社長兼CEO「この事業を このホテルを、とにかく男鹿のために、秋田のために成功させて、これか