東海漬物は、若年層の漬物離れやカットサラダへのシフトといった食習慣の変化を踏まえ、春夏の新製品で食シーンの拡張を図る。惣菜感覚の商品や調味料型の漬物など新たな提案を打ち出し、若年層やファミリー層との接点拡大を目指す。春夏新製品の中でも注力商品と位置付けるのは、「漬物屋が本気で作ったおくらのおかか和え」。惣菜感覚の浅漬「野菜そうざい」シリーズの新商品。丸ごと使用したオクラに千切大根・人参を組み合