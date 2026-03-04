辻希美が3月3日、自身のInstagramを更新。第5子初節句のひな祭りに長女・希空との姉妹ショットを公開している。 （関連：【画像】辻希美、「18歳差」の希空＆夢空とひな祭り） 辻はInstagramに「我が家の姉妹の雛祭りそして夢は初節句」と綴り、杉浦太陽と共に杉浦家姉妹の4人でのひな祭り写真を投稿。ひな人形の隣りで希空の膝の上に乗り笑顔を見せる夢空の2ショットや、2人を祝う豪華なひな料理の写真を披露した。「#18